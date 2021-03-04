Власть Украины несистемно работает в социальной сфере, но вместе с тем создает информационные ширмы для того, чтобы распихать по углам возможную активность граждан. Об этом сообщил директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру

Рудяков рассказал об оттоке заробитчан из Польши © CC0, Pixabay

«Один из этих шагов — активизация силовых структур по борьбе против фейков (ясное дело, что русских фейков) и "пятой колонны". В последнее время ряд наших министров и чиновников стали говорить, что заявления о том, что Украина является социально депрессивным государством, — это русский фейк. Вот он, реальный уровень понимания ситуации. Они не признают очевидного, но навязывают свою позицию. Уже начались показушные в духе КПСС форумы "Украина 30", где с каждым форумом все радостнее жить», — сказал Рудяков.

При этом, по его словам, для настоящего снятия социальной напряженности делается очень мало, потому что у правительства нет ресурсов.

«Они те же тарифы не хотят снижать, хотя могли бы. <…> Проблема состоит еще и в том, что у нас нет политической или профсоюзной силы, которая могла бы организовать людей, сформулировать требования и донести эти требования до правительства. Мы очень аморфное в этом смысле общество в последнее время», — добавил эксперт.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.