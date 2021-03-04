По его словам, для предотвращения возможного социального бунта власть ведет работу «в духе шоу-бизнеса».
«Один из этих шагов — активизация силовых структур по борьбе против фейков (ясное дело, что русских фейков) и "пятой колонны". В последнее время ряд наших министров и чиновников стали говорить, что заявления о том, что Украина является социально депрессивным государством, — это русский фейк. Вот он, реальный уровень понимания ситуации. Они не признают очевидного, но навязывают свою позицию. Уже начались показушные в духе КПСС форумы "Украина 30", где с каждым форумом все радостнее жить», — сказал Рудяков.
При этом, по его словам, для настоящего снятия социальной напряженности делается очень мало, потому что у правительства нет ресурсов.
«Они те же тарифы не хотят снижать, хотя могли бы. <…> Проблема состоит еще и в том, что у нас нет политической или профсоюзной силы, которая могла бы организовать людей, сформулировать требования и донести эти требования до правительства. Мы очень аморфное в этом смысле общество в последнее время», — добавил эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.