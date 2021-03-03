«Даже если меня утвердят, я не буду иметь полномочий принимать такие решения самостоятельно. Но я могу сказать, что я сделаю все, что в моих силах, чтобы гарантировать, что "Северный поток — 2" не продвинется вперед», — сказала Шерман.
По ее словам, власти осознают неотложный характер этой проблемы и постараются сделать все, что возможно в рамках закона.
Ранее администрация Джо Байдена не стала расширять санкции в отношении «Северного потока 2» и связанных с ним компаний, ограничившись добавлением уже находящихся под санкциями судна-трубоукладчика «Фортуна» и его владельца «КВТ-РУС» еще в один санкционный список.