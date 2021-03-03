Кандидат на место первого заместителя госсекретаря Венди Шерман заявила, что в случае утверждения на должность сделает все, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». Заявление Шерман в ходе слушаний в профильном комитете сената по ее кандидатуре приводит РИА Новости 3 марта

«Даже если меня утвердят, я не буду иметь полномочий принимать такие решения самостоятельно. Но я могу сказать, что я сделаю все, что в моих силах, чтобы гарантировать, что "Северный поток — 2" не продвинется вперед», — сказала Шерман.

«Северный поток – 2»: как важнейший российско-европейский проект стал символом © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Ранее администрация Джо Байдена не стала расширять санкции в отношении «Северного потока 2» и связанных с ним компаний, ограничившись добавлением уже находящихся под санкциями судна-трубоукладчика «Фортуна» и его владельца «КВТ-РУС» еще в один санкционный список.