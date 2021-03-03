В ходе интервью Шевченко рассказал о взятке в $6 млн за закрытие дела против экс-министра экологии Николая Злочевского.
«В интервью Евгений рассказывает о роли Венедиктовой в этом процессе. И о желании Венедиктовой это дело "потушить"», — заявила Соколова.
Журналистка назвала этот иск необоснованным.
«Не знаю, почему я фигурирую как "ответчик". Интервью — это общение журналиста с гостем. Мое дело — спрашивать. Отвечает в интервью гость», — отметила она.
Соколова также обнародовала документ, в котором сказано, что ответчиков трое: Янина Соколова, Евгений Шевченко и ООО «ТРК "Интеррадио"».
Иск касается защиты чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации. Истцом указана Ирина Венедиктова.