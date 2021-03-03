Генпрокурор Ирина Венедиктова подала в суд на телеведущую Янину Соколову за интервью Евгения Шевченко, который представился как тайный агент НАБУ. Об этом Соколова написала на своей странице в Facebook 3 марта

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«В интервью Евгений рассказывает о роли Венедиктовой в этом процессе. И о желании Венедиктовой это дело "потушить"», — заявила Соколова.

Журналистка назвала этот иск необоснованным.

«Не знаю, почему я фигурирую как "ответчик". Интервью — это общение журналиста с гостем. Мое дело — спрашивать. Отвечает в интервью гость», — отметила она.

Соколова также обнародовала документ, в котором сказано, что ответчиков трое: Янина Соколова, Евгений Шевченко и ООО «ТРК "Интеррадио"».

Иск касается защиты чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации. Истцом указана Ирина Венедиктова.