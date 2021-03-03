Эксперт отметил, что в свое время точно так же поступал и СССР, который строил заводы, электростанции и научно-исследовательские институты на окраине страны, так как любая страна понимает, что разный уровень жизни в регионах приведет к неконтролируемой миграции и росту сепаратизма.
Он уточнил, что необязательно делать во всех регионах одинаково высокие зарплаты, но нужно добиться того, чтобы если в каком-то регионе зарплаты в три раза ниже, чем в центре, то и цены там должны быть в три раза ниже.
«Этим занимался и Евросоюз. Но эта программа закончилась, и закончилась безуспешно», — констатировал Ищенко.
Что касается Украины, то она не часть Евросоюза, и совершенно непонятно, почему Брюссель должен заливать ее деньгами, резюмировал политолог.