Евросоюз оказывал Польше серьезную финансовую поддержку в начале 1990-х годов, потому что в то время европейцы считали, что таким образом можно добиться выравнивания экономики и уровня жизни в разных частях ЕС. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Прямой эфир с Ростиславом Ищенко © Скриншот из видео Украина.ру

Он уточнил, что необязательно делать во всех регионах одинаково высокие зарплаты, но нужно добиться того, чтобы если в каком-то регионе зарплаты в три раза ниже, чем в центре, то и цены там должны быть в три раза ниже.

«Этим занимался и Евросоюз. Но эта программа закончилась, и закончилась безуспешно», — констатировал Ищенко.

Что касается Украины, то она не часть Евросоюза, и совершенно непонятно, почему Брюссель должен заливать ее деньгами, резюмировал политолог.