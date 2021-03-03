По итогам 2020 года украинские производители смогли продать в страны Евросоюза на 18,8% меньше мяса птицы, говорится в последнем отчете Еврокомиссии

Земля за кредиты: что Зеленский продал арабским шейхам © president.gov.ua

Украина стала третьим по объему закупок европейского мяса птицы после Ганы (213 890 тонн) и Филиппин (195 800 тонн).

Ранее заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (ВАС) Михаил Соколов заявил, что молочная отрасль Украины на грани краха, чтобы ее спасти, нужно ввести квоты на импорт молочной продукции.

Соколов рассказал, что ряд стран ЕС проводит агрессивную политику в торговле с Киевом, в скрытном режиме субсидируя экспорт на Украину.