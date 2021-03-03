Всего за 2020 год Украина экспортировала в ЕС 108 690 тонн мяса птицы. При этом импорт того же продукта на Украину был больше на четверть и составил 145 870 тонн.
Украина стала третьим по объему закупок европейского мяса птицы после Ганы (213 890 тонн) и Филиппин (195 800 тонн).
Ранее заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета (ВАС) Михаил Соколов заявил, что молочная отрасль Украины на грани краха, чтобы ее спасти, нужно ввести квоты на импорт молочной продукции.
Соколов рассказал, что ряд стран ЕС проводит агрессивную политику в торговле с Киевом, в скрытном режиме субсидируя экспорт на Украину.