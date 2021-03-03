Правительство Польши на фоне нарастания третьей волны эпидемии коронавируса приняло решение возобновить работу созданных в стране прошлым летом временных больниц для больных COVID-19, сказал министр здравоохранения республики Адам Недзельський 3 марта

«Мы имеем дело с устойчивой тенденцией роста заболеваемости. Все это начинает влиять на больничную инфраструктуру», — сказал он.

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Он добавил, что на заседании кризисного штаба под руководством премьер-министра Матеуша Моравецкого было принято решение запустить временные госпитали в девяти воеводствах.

«Статистические данные показывают, что необходимость в этом есть», — сказал чиновник.

В феврале суточный прирост новых случаев заражения коронавируса в Польше редко превышал уровень в 7 тыс. новых больных, однако в последние дни кривая заболеваемости снова пошла вверх.

По итогам последних суток Минздрав сообщил о 15 698 новых больных и о 309 летальных случаях.