«Мы имеем дело с устойчивой тенденцией роста заболеваемости. Все это начинает влиять на больничную инфраструктуру», — сказал он.
Недзельський подчеркнул, что 3 марта уже было занято на 2 тыс. больше больничных коек по сравнению с предыдущей неделей.
Он добавил, что на заседании кризисного штаба под руководством премьер-министра Матеуша Моравецкого было принято решение запустить временные госпитали в девяти воеводствах.
«Статистические данные показывают, что необходимость в этом есть», — сказал чиновник.
В феврале суточный прирост новых случаев заражения коронавируса в Польше редко превышал уровень в 7 тыс. новых больных, однако в последние дни кривая заболеваемости снова пошла вверх.
По итогам последних суток Минздрав сообщил о 15 698 новых больных и о 309 летальных случаях.