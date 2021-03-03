Не ради Украины. Зачем глава Евросовета отправился в Киев и на Донбасс
Не ради Украины. Зачем глава Евросовета отправился в Киев и на Донбасс
© пресс-служба президента Украины
Посмотрев видео, вы узнаете:

  • Почему Николай Стариков решил принять участие в парламентских выборах в Госдуму РФ?
  • О новой социалистической партии «Справедливая Россия — За Правду»;
  • О памятнике Дзержинскому, противостоянии «левых» и «правых» в современной России;
  • Оптимальная политическая система для России: взгляд Николая Старикова;
  • Как решить вопрос участия в голосовании жителей ЛДНР на выборах в Госдуму РФ?
  • Перестановки на украинском направлении: что нужно изменить, по мнению Николая Старикова?
  • Нужно ли ужесточить позицию РФ по Белоруссии?