Посмотрев видео, вы узнаете:
- Почему Николай Стариков решил принять участие в парламентских выборах в Госдуму РФ?
- О новой социалистической партии «Справедливая Россия — За Правду»;
- О памятнике Дзержинскому, противостоянии «левых» и «правых» в современной России;
- Оптимальная политическая система для России: взгляд Николая Старикова;
- Как решить вопрос участия в голосовании жителей ЛДНР на выборах в Госдуму РФ?
- Перестановки на украинском направлении: что нужно изменить, по мнению Николая Старикова?
- Нужно ли ужесточить позицию РФ по Белоруссии?