МИД ФРГ не считает, что «Северный поток-2» увеличивает зависимость Германии от российских энергоресурсов. Об этом 3 марта заявил статс-секретарь в МИД ФРГ Нильс Аннен на конференции CERAWeek компании IHS Markit

«Северный поток – 2»: как важнейший российско-европейский проект стал символом © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

В целом представитель МИД ФРГ оптимистично оценил перспективы проекта после смены хозяина Белого дома.

Нильс Аннен напомнил и о поддержке, которую Германия оказала Украине «больше, чем любая другая страна». В том числе и в вопросе транзита газа.

«Не только в вопросе энергетики, но в отношении всех видов поддержки украинской демократии», — сказал он.

Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.