По его словам, Германия может найти в администрации нового президента США Джо Байдена партнеров, которые захотят сотрудничать с германскими властями в вопросе строительства магистрального газопровода.
В целом представитель МИД ФРГ оптимистично оценил перспективы проекта после смены хозяина Белого дома.
Нильс Аннен напомнил и о поддержке, которую Германия оказала Украине «больше, чем любая другая страна». В том числе и в вопросе транзита газа.
«Не только в вопросе энергетики, но в отношении всех видов поддержки украинской демократии», — сказал он.
Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.