Государственное бюро расследований Украины (ГБР) расследует дело о срыве операции по захвату ополченцев ДНР и ЛНР, которых называет «боевиками российской ЧВК "Вагнера"», по этому делу допрашивают главу Офиса президента Андрея Ермака, сказал и.о. директора ГБР Алексей Сухачев. Его слова приводит «Интерфакс-Украина» 3 марта

Во время отчета в Верховной Раде, отвечая на вопрос депутата Гео Лероса о том, когда в рамках расследования дела о срыве операции украинских спецслужб по захвату ополченцев Донбасса будет допрошен Ермак, Сухачев сказал, что такие допросы проводятся, скоро будут обнародованы выводы следствия.

Тройная провокация. Как украинцы прокололись на «вагнеровцах» и что сделали потом © кадр из видео задержания Алексей Арестович сказал, что срыв операции украинских спецслужб был выгоден лидеру партии Европейская солидарность Петру Порошенко.

Документы, доказывающие, что украинские спецслужбы проводили спецоперацию по захвату ополченцев, опубликовал депутат Верховной Рады Владимир Арьев