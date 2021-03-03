Во время отчета в Верховной Раде, отвечая на вопрос депутата Гео Лероса о том, когда в рамках расследования дела о срыве операции украинских спецслужб по захвату ополченцев Донбасса будет допрошен Ермак, Сухачев сказал, что такие допросы проводятся, скоро будут обнародованы выводы следствия.
Ранее спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович сказал, что срыв операции украинских спецслужб был выгоден лидеру партии Европейская солидарность Петру Порошенко.
Документы, доказывающие, что украинские спецслужбы проводили спецоперацию по захвату ополченцев, опубликовал депутат Верховной Рады Владимир Арьев