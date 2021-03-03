Борьба с русским языком на Украине доходит до абсурда, а доносительство поощряется на государственном уровне, в то время как в стране множество реальных серьезных проблем. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру Константин Кеворкян

«Со всей Украины приходят новости о продолжающемся этноциде, тотальном подавлении русского слова, преследовании русскоязычных сограждан вконец обнаглевшими стукачами и «активистами» (впрочем, на Украине «стукач» и «активист» — это слова-синонимы). По доносам увольняют десятки людей, шельмуются целые коллективы», — пишет автор.

Кеворкян отмечает, что на Украине ничего не представляющие из себя люди доносят на спортсменов, певцов, актёров. Языковой омбудсмен обвинил «Шахтер» в нарушении прав человека © Facebook, Тарас Кремінь

Он привел в пример наиболее абсурдную ситуацию — недавно «очередная «патриотка» ворвалась в парикмахерскую для собак и потребовала обслуживания своего пса державною мовой».

Полностью прочитать статью можно здесь.

В апреле 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Языковой омбудсмен Тарас Кремень призвал украинцев жаловаться на несоблюдение закона.