Кризис платежей за ЖКХ: что будут забирать у украинцев за долги
Кризис платежей за ЖКХ: что будут забирать у украинцев за долги
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Причиной ЧП стало отключение электричества на помповых станциях вакуумной канализации за долг в семь тысяч гривен (около 18 тысяч рублей).

Грязные стоки потекли в Дунай, по которому проходит граница между Украиной и Румынией.

Как сообщают журналисты, переоборудование канализации в Вилково обошлось европейским партнерам в 4,5 миллиона евро. Ремонт канализационной системы, который завершили всего три года назад, должен был предотвратить загрязнение Дуная.

Представитель Института экологии и развития Дуная Михаил Жмут назвал произошедшее ударом по имиджу Украины и по туризму. Устранять последствия коммунальной катастрофы следует немедленно, добавил эколог.

 

 

 