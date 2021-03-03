Нечистоты, переполнившие канализацию Вилково в Одесской области, хлынули на улицы города. Сюжет о коммунальной катастрофе в городе, который называют «Украинской Венецией», сняли журналисты ТСН, опубликовав его 3 марта в YouTube

Кризис платежей за ЖКХ: что будут забирать у украинцев за долги © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Грязные стоки потекли в Дунай, по которому проходит граница между Украиной и Румынией.

Как сообщают журналисты, переоборудование канализации в Вилково обошлось европейским партнерам в 4,5 миллиона евро. Ремонт канализационной системы, который завершили всего три года назад, должен был предотвратить загрязнение Дуная.

Представитель Института экологии и развития Дуная Михаил Жмут назвал произошедшее ударом по имиджу Украины и по туризму. Устранять последствия коммунальной катастрофы следует немедленно, добавил эколог.