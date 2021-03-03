Причиной ЧП стало отключение электричества на помповых станциях вакуумной канализации за долг в семь тысяч гривен (около 18 тысяч рублей).
Грязные стоки потекли в Дунай, по которому проходит граница между Украиной и Румынией.
Как сообщают журналисты, переоборудование канализации в Вилково обошлось европейским партнерам в 4,5 миллиона евро. Ремонт канализационной системы, который завершили всего три года назад, должен был предотвратить загрязнение Дуная.
Представитель Института экологии и развития Дуная Михаил Жмут назвал произошедшее ударом по имиджу Украины и по туризму. Устранять последствия коммунальной катастрофы следует немедленно, добавил эколог.