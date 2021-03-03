Власти Украины в последние два месяца готовят информационное поле для будущей войны. Об этом 3 марта в эфире «Первого независимого», ведущего трансляцию в Youtube, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин

Кузьмин назвал воинственную риторику, которая звучит в последнее время с украинских телеканалов «реальной подготовкой к войне».

«И все, что происходит вокруг этого в информационном пространстве, — это тоже подготовка к войне. Поэтому телеканалы, которые транслируют это и представляют это, как подвиг какой-то украинской власти, их никто не закрывает», — сказал Кузьмин.

Писатель Жучковский о войне в Донбассе и жизни командира батальона ЛНР «Призрак» Мозгового © скриншот видео Украина.ру Алексея Резникова о пересмотре Минских соглашений.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформы — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев. Телеканал «Первый независимый» начал вещать 26 февраля. Эфир наполняли экс-работники заблокированных ZIK, NewsOne и «112 Украина». Уже через час вещание этого канала прекратили.

По данным СМИ, телеканал «Первый независимый» Медведчук выкупил у экс-свободовца Игоря Кривецкого.