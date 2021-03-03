Кузьмин назвал воинственную риторику, которая звучит в последнее время с украинских телеканалов «реальной подготовкой к войне».
«И все, что происходит вокруг этого в информационном пространстве, — это тоже подготовка к войне. Поэтому телеканалы, которые транслируют это и представляют это, как подвиг какой-то украинской власти, их никто не закрывает», — сказал Кузьмин.
По его словам, в пользу подготовки Украины к войне свидетельствуют учения ВСУ по штурму городов, законопроект о новой системе призыва на военную службу и заявления представителя Киева в ТКГ по Донбассу Алексея Резникова о пересмотре Минских соглашений.
Президент Украины Владимир Зеленский в феврале ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформы — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.
Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев. Телеканал «Первый независимый» начал вещать 26 февраля. Эфир наполняли экс-работники заблокированных ZIK, NewsOne и «112 Украина». Уже через час вещание этого канала прекратили.
По данным СМИ, телеканал «Первый независимый» Медведчук выкупил у экс-свободовца Игоря Кривецкого.