Союзный договор России и Белоруссии нужно скорректировать и наполнить новыми смыслами. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Дмитрий Болкунец

По словам Болкунца, вероятно, стоит назвать объединение стран не «союзное государство», а «союз государств».

Кроме того, договор требует корректировки с учетом актуальных реалий, запросов общества и текущей обстановки в регионе, добавил он.

Политолог отметил, что удалось реализовать некоторые положения Союзного договора в плане социальных гарантий и некоторых гуманитарных аспектов, но политическую надстройку не получится реализовать никогда.

«Граждане должны получать от этого объединения пользу. Оно не должно быть пугалом, при помощи которого Беларусь пугают российской оккупацией. От этого надо осторожно отойти, пересмотреть документ, взять те положения, которые реально реализовать, и реализовать их», — заключил Болкунец.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир изменился настолько, что «было бы глупо» работать в направлении объединения в одно государство с РФ.