В новый санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) попадут компании, связанные с лидером «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком неявно, сказал политический эксперт Денис Гороховский изданию «Комментарии» 3 марта

Конец свободе слова? Верховная Рада принимает репрессивный закон о медиа © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк Арсен Аваков заявил, что СНБО, уже инициировавший санкции против Медведчука и его жены, а также ряда оппозиционных телеканалов, вскоре рассмотрит введение новых репрессивных мер.

«Учитывая, что на сегодняшний день под санкциями уже находятся все основные российские компании, которые работали в Украине до 2014 года, то новый санкционный список пополнится непубличными компаниями», — сказал он.

Политолог не исключил, что в списке будут компании, близкие к Медведчуку. По его словам, для власти это будет возможность позаигрывать с праворадикальным электоратом, показав, что власть «закручивает гайки» для пророссийских сил.