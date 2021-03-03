Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что СНБО, уже инициировавший санкции против Медведчука и его жены, а также ряда оппозиционных телеканалов, вскоре рассмотрит введение новых репрессивных мер.
«Учитывая, что на сегодняшний день под санкциями уже находятся все основные российские компании, которые работали в Украине до 2014 года, то новый санкционный список пополнится непубличными компаниями», — сказал он.
Политолог не исключил, что в списке будут компании, близкие к Медведчуку. По его словам, для власти это будет возможность позаигрывать с праворадикальным электоратом, показав, что власть «закручивает гайки» для пророссийских сил.