По его словам, ПНТ в этом году ожидает принять 680 тысяч тонн мазута и 130 тысяч масла, произведенных на нефтеперерабатывающих заводах Белоруссии.
Конкурировать с Петербургским терминалом будут другие российские порты на Балтике. В том числе Высоцк, Усть-Луга, Приморск.
Скигин называет привлечение белорусского объема интересным для российского бизнеса, но при этом должно совпасть несколько параметров: долгосрочность, постоянность и цена.
Россия и Белоруссия 19 февраля заключили соглашение об организации перевозки и перевалки белорусских нефтепродуктов, предназначенных на экспорт в третьи страны, через российские морские порты.
Согласно договоренностям, в 2021-2023 годах белорусские компании выполнят перевалку более 9,8 млн т грузов (мазута, бензина, масла). Затем соглашение может быть продлено.