Через Петербургский нефтяной терминал (ПНТ) в этом году планируется перевалить свыше 800 тысяч тонн белорусских нефтепродуктов. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал совладелец ПНТ Михаил Скигин

Суздальцев сказал, какой изъян кроется в соглашении о переброске белорусских грузов в порты РФ © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк

Конкурировать с Петербургским терминалом будут другие российские порты на Балтике. В том числе Высоцк, Усть-Луга, Приморск.

Скигин называет привлечение белорусского объема интересным для российского бизнеса, но при этом должно совпасть несколько параметров: долгосрочность, постоянность и цена.

Россия и Белоруссия 19 февраля заключили соглашение об организации перевозки и перевалки белорусских нефтепродуктов, предназначенных на экспорт в третьи страны, через российские морские порты.

Согласно договоренностям, в 2021-2023 годах белорусские компании выполнят перевалку более 9,8 млн т грузов (мазута, бензина, масла). Затем соглашение может быть продлено.