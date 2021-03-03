«Заведение находится на бульваре Пушкина возле Главпочтамта. Это одно из самых популярных мест в городе. Долгие годы оно было известно наличием своего маскота — живого хряка по кличке Модест», — говорится в сообщении.
Пламя со здания ресторана «Свинья» в центре Донецка перекинулось на соседнее строение, где расположены офисы. Пожарной бригаде, прибывшей на место происшествия, потребовалось подкрепление. Инциденту был присвоен ранг 1 БИС.
По предварительной версии, пожар начался после взрыва газового баллона для розлива пива.
Позднее в СМИ появились сообщения, что пожар потушен, пострадавших нет.