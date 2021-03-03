Пожар произошел в одном из самых популярных ресторанов «Гастропаб "Свинья"», расположенном в центре столицы ДНР, сообщает ДАН 3 марта

«Заведение находится на бульваре Пушкина возле Главпочтамта. Это одно из самых популярных мест в городе. Долгие годы оно было известно наличием своего маскота — живого хряка по кличке Модест», — говорится в сообщении.

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По предварительной версии, пожар начался после взрыва газового баллона для розлива пива.

Позднее в СМИ появились сообщения, что пожар потушен, пострадавших нет.