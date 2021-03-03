Легендарная российская группа «Кино» должна была появиться на сцене впервые после гибели лидера Виктора Цоя в 1990 году. Однако мероприятие, запланированное на 13 марта в киевском Дворце спорта, перенесли на осень. Соответствующий анонс гастрольного тура был скорректирован 3 марта на сайте группы

Гений и рок. 30 лет назад погиб Виктор Цой © РИА Новости, Галина Кмит | Перейти в фотобанк

Назначена новая дата концерта — 24 сентября 2021 года. По словам организаторов, билеты остаются действительными.

В Киеве коллектив соберется спустя 30 лет с момента гибели Цоя, концерт даст оригинальный состав группы: басисты Александр Титов и Игорь Тихомиров и гитарист — Юрий Каспарян.

Музыканты обещают сыграть композиции «Кино» максимально близко к оригиналу, но планируют и поразить публику новым прочтением отдельных хитов.

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Интересно, что петь будет сам Виктор Цой, его голос оцифровали с многоканальных записей. Один из создателей и продюсеров шоу — Александр Цой, сын известного музыканта.

Известно, что подготовка мероприятия заняла несколько лет: в шоу будут использованы кадры архивной кинохроники, а также зрители увидят мультимедийное шоу с анимированными участниками группы.

Первоначально гастроли воссоединившегося коллектива должны были начаться на родине Цоя в Санкт-Петербурге, однако из-за коронавируса концерты перенесли, таким образом, тур должен был начаться в Киеве, который стоял следующим в очереди. Теперь же, если не будет новых изменений графика, первое за три десятка лет выступление культовой рок-группы увидят поклонники в Нижнем Новгороде.