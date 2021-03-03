Внучка третьего президента Украины Виктора Ющенко 20-летняя Доменика отправилась на отдых в тропическое государство в Индийском океане, предварительно продемонстрировав подписчикам фото своего времяпрепровождения в киевском аэропорту «Борисполь». Соответствующие посты в Instagram она разместила 2 и 3 марта

Еще одна новая прическа: Тимошенко не может остановиться © Yan Dobronosov/Фейсбук

К слову, одна бутылка такого игристого вина стоит в Киеве более 2 тыс. грн (5 тыс. руб.). В следующем посте уже 3 марта внучка экс-президента показала фолловерам, куда именно летела.

«Мальдивы, как же я скучала за вами», — подписала она видео.

По всей видимости, девушка имела в виду, что все время карантина, пока границы были закрыты, она не могла посетить излюбленное место отдыха.

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Тропическое государство оказалось одним из немногих, где, несмотря на карантинные сложности, сохранилась политика, дружественная к туристам. Этим воспользовались с начала года несколько медийных персон Украины.

В частности, на Мальдивах уже отдохнули исполнители Оля Полякова, Монатик, Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских, а телеведущая Иванна Онуфрийчук даже организовала на островах свою свадьбу.