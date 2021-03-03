Ранее в Армении разгорелся скандал после лживого заявления премьера Никола Пашиняна о неработоспособности российских ракетных комплексов «Искандер». Замглавы Генштаба высмеял премьера, а тот в отместку решил уволить военного и его непосредственного руководителя.
«Саркисян и Гаспарян коснулись напряженной ситуации, сложившейся в стране из-за последних событий. Была отмечена первостепенная важность безопасности и стабильности в стране, независимо от принимаемых в этой связи решений», — говорится в сообщении на сайте президента.
Саркисян заявил, что армия нуждается во всеобщей заботе, и он продолжит держать армию и ее проблемы в центре своего внимания.
Между тем он ранее хотя и не подписал указ премьера Пашиняна об увольнении главы Генштаба, не оспорил документ в Конституционном суде, из-за чего Гаспарян будет уволен автоматически спустя неделю.
Из-за этого объединенная оппозиция Армении потребовала экстренной встречи с Саркисяном.
После того как Пашинян оскандалился с «Искандерами» и был вынужден извиняться перед президентом России Владимиром Путиным, сказав, что его якобы неправильно информировали, в Ереване разгорелся политический кризис.
Утром 25 февраля Вооруженные силы Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки премьера Пашиняна. Последний назвал это «попыткой переворота» и призвал своих сторонников выйти на улицы.
Однако оппозиция уже возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, отказалась от переговоров с властью и поддержала требование отставки главы правительства.