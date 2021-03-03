У новоиспеченного члена ОПЗЖ и возможной кандидатки в президенты Украины Оксаны Марченко иногда возникают мысли о том, чтобы «уйти в монастырь». Об этом в своей статье на сайте Украина.ру написала астролог Елена Мурзина

По словам эксперта, Солнце в секстиле с Луной и Луна в Рыбах говорят о том, что Марченко — добрый, мягкий и эмпатичный человек, который без раздумий поможет ближнему.

«Этот секстиль говорит ещё об одном. Это последняя четверть Луны. Люди "последней четверти" больше живут в своем внутреннем мире. И чем ближе вторая половина жизни, тем больше они задумываются о том, чтобы удалиться от мира. Жить где-нибудь на природе, в уединении. Могут возникать мысли "уйти в монастырь"», — рассказала астролог.

Кто будет следующим президентом Украины: Марченко или Стерненко? © Facebook, Сергій Стерненко/Оксана Марченко

«И это будет основным препятствием для Оксаны Михайловны Марченко, если она действительно захочет "идти в президенты", как о том сейчас на Украине не говорит только ленивый», — добавила Мурзина.

Больше о сильных и слабых сторонах новоиспеченного члена ОПЗЖ читайте в статье на сайте Украина.ру