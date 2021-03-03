По словам эксперта, Солнце в секстиле с Луной и Луна в Рыбах говорят о том, что Марченко — добрый, мягкий и эмпатичный человек, который без раздумий поможет ближнему.
«Этот секстиль говорит ещё об одном. Это последняя четверть Луны. Люди "последней четверти" больше живут в своем внутреннем мире. И чем ближе вторая половина жизни, тем больше они задумываются о том, чтобы удалиться от мира. Жить где-нибудь на природе, в уединении. Могут возникать мысли "уйти в монастырь"», — рассказала астролог.
Она отметила, что люди «последней четверти» яснее других видят тщету этой жизни, иллюзорность этой реальности, поэтому чем дальше, тем больше Марченко будет хотеться вернуться к чистой мирной жизни.
«И это будет основным препятствием для Оксаны Михайловны Марченко, если она действительно захочет "идти в президенты", как о том сейчас на Украине не говорит только ленивый», — добавила Мурзина.
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