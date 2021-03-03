Украинские марки украсят обнаженные женщины

«Укрпочта» с 5 марта вводит в обращение серию марок в стиле ню «Ее величество женщина». Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора 3 марта

Отмечается, что это первые марки в подобном жанре на Украине.

Первый выпуск украсят работы Тараса Шевченко «Одалиска» из фондов Национального музея Тараса Шевченко и современного украинского художника Андрея Чебыкина «Энергия II» из фондов Национального художественного музея Украины. «Укрпочта» перенесла выпуск марки в честь ВСУ с 23 февраля © Facebook, Міністерство оборони України

«Тираж каждой марки — 130 тыс. экземпляров. К маркам выпущены конверты "Первый день" и карточки для картмаксимумов», — сообщили в пресс-службе.

Конверт серии украсит еще одна работа Шевченко — «Вирсавия» (1860).

Кроме того, «Укрпочта» совместно с брендом OLIZ выпустит новую коллекцию женских шелковых платков, вдохновленных работами Шевченко и красотой почтовых марок.

При этом часть средств от продажи пойдет на развитие Национального музея Тараса Шевченко в Киеве.

Ранее «Укрпочта» перенесла дату введения в обращение почтовых марок «Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска» с 23 февраля на 14 марта.