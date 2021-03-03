Ранее представитель Народной милиции ДНР сообщил, что военнослужащие народной республики получили разрешение накрывать огнём позиции украинских силовиков, ведущих обстрел прифронтовых территорий ДНР.
Это решение было принято «в связи с отсутствием реакции международных наблюдателей».
«Мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня и угрозу выполнению Минских договоренностей», — говорится в сообщении главы украинской делегации.
При этом сам Кравчук в эфире украинского телеканала призывал военнослужащих ВСУ в Донбассе отвечать «выстрелом на выстрел» при любом обострении ситуации.
Народная милиция ДНР потребовала от украинских военных отказаться от обстрелов территории республики, пообещав в противном случае адекватный ответ киевскому режиму.