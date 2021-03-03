Донбасс: Минский процесс. Путь Крыма неизбежен?
Донбасс: Минский процесс. Путь Крыма неизбежен?
© Скриншот из видео Украина.ру
Ранее представитель Народной милиции ДНР сообщил, что военнослужащие народной республики получили разрешение накрывать огнём позиции украинских силовиков, ведущих обстрел прифронтовых территорий ДНР.

Это решение было принято «в связи с отсутствием реакции международных наблюдателей».

«Мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня и угрозу выполнению Минских договоренностей», — говорится в сообщении главы украинской делегации.

При этом сам Кравчук в эфире украинского телеканала призывал военнослужащих ВСУ в Донбассе отвечать «выстрелом на выстрел» при любом обострении ситуации.

Народная милиция ДНР потребовала от украинских военных отказаться от обстрелов территории республики, пообещав в противном случае адекватный ответ киевскому режиму.

 

 