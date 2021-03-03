Глава делегации Киева в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук считает, что упреждающий огонь подразделений Народной милиции ДНР по позициям ВСУ приведет к срыву Минских соглашений. Об этом политик заявил в Telegram-канале делегации Украины на переговорах по мирному урегулированию в Донбассе

Донбасс: Минский процесс. Путь Крыма неизбежен? © Скриншот из видео Украина.ру

Это решение было принято «в связи с отсутствием реакции международных наблюдателей».

«Мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня и угрозу выполнению Минских договоренностей», — говорится в сообщении главы украинской делегации.

При этом сам Кравчук в эфире украинского телеканала призывал военнослужащих ВСУ в Донбассе отвечать «выстрелом на выстрел» при любом обострении ситуации.

Народная милиция ДНР потребовала от украинских военных отказаться от обстрелов территории республики, пообещав в противном случае адекватный ответ киевскому режиму.