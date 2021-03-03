Эксперт отметила, что аскетом Марченко назвать нельзя.
«Человек с Солнцем и Венерой в Тельце любит простые, добрые жизненные удовольствия. Больше всего — семейные ужины, близкую компанию. Хорошую еду без всяких выдумок. Хорошую кровать, белье. Любые тактильные "радости" — массаж, бассейн», — рассказала астролог.
При этом она отметила, что гармоничный трин светил и ясный ум делают ее очень сдержанным политиком с необычайным чувством возможного и допустимого.
«Никакого "балансирования на грани", никаких "странностей"», — добавила астролог.
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