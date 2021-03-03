Супруга главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко, недавно присоединившаяся к политсиле, любит теплые семейные ужины, удобство и тактильные «радости». Об этом в своей статье на сайте Украина.ру рассказала астролог Елена Мурзина

Эксперт отметила, что аскетом Марченко назвать нельзя.

«Человек с Солнцем и Венерой в Тельце любит простые, добрые жизненные удовольствия. Больше всего — семейные ужины, близкую компанию. Хорошую еду без всяких выдумок. Хорошую кровать, белье. Любые тактильные "радости" — массаж, бассейн», — рассказала астролог.

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«Никакого "балансирования на грани", никаких "странностей"», — добавила астролог.

Больше о сильных и слабых сторонах новоиспеченного члена ОПЗЖ читайте в статье на сайте Украина.ру