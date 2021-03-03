У стен облгосадминистрации (ОГА) в Житомире собрались предприниматели с требованием разрешить им работать во время карантина при условии соблюдения защитных мер. Об этом сообщает УНИАН 3 марта

На митинге собрались предприниматели из нескольких городов Житомирской области. Их требования озвучил предприниматель Руслан Годованый. В Черновцах предприниматели пикетировали ОГА из-за карантина © 0372.ua

«Сегодня уничтожается малый и средний бизнес. Власть больше наживается на коронавирусе, чем его уничтожает. Готовы ли вы вместе с нами разделить участие налогоплательщиков? Готовы ли вы вместе с нами обратиться в Киев об отмене карантинных ограничений?» — обратился он к заместителю председателя Житомирской ОГА Александру Федько.

С 3 марта Житомирская область вошла в «красную» зону по эпидемической опасности в связи с распространением COVID-19.

В области заведения общепита работают только навынос, закрыты непродовольственные магазины и рынки, не работают фитнес-центры. Запрещены развлекательные мероприятия. В школу ходят только ученики младших классов, также разрешена работа детских садиков.

За последние сутки на Украине количество новых заражений коронавирусом выросло почти на 2 тысячи — до 7235.