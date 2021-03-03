Зеленский напомнил, что у властей Украины был контакт с администрацией президента США Джо Байдена.
Подробности разговора госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, который состоялся в начале февраля, главе государства известны.
«Напряжение в связи с этим разговором никто никакого не ощущает, не подтверждено, наоборот, подтверждена поддержка от нашего стратегического партнера. Пока что так», — считает Зеленский.
По информации МИД Украины, Блинкен заверил украинского коллегу в готовности новой администрации США развивать прочную экономическую и военную поддержку Украине. В том числе речь шла и о предоставлении летального оружия.