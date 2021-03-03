В отношениях между Киевом и Вашингтоном нет напряженности. Об этом 3 марта на брифинге по итогам встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил президент Украины Владимир Зеленский

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Подробности разговора госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, который состоялся в начале февраля, главе государства известны.

«Напряжение в связи с этим разговором никто никакого не ощущает, не подтверждено, наоборот, подтверждена поддержка от нашего стратегического партнера. Пока что так», — считает Зеленский.

По информации МИД Украины, Блинкен заверил украинского коллегу в готовности новой администрации США развивать прочную экономическую и военную поддержку Украине. В том числе речь шла и о предоставлении летального оружия.