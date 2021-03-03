Луна в Нептуне телеведущей и отныне политика Оксаны Марченко заставляет ее испытывать приступы неуверенности в себе, которые трансформируются в перфекционизм. Об этом в своей статье на сайте Украина.ру рассказала астролог Елена Мурзина

По ее словам, этот аспект отнимает силы у Марченко.

«Две планеты при таком взаимодействии могут давать состояние неуверенности, нерешительности. Вдруг, внезапно — чувство покинутости. Трудно представить, что вечно сияющая, очаровательная Оксана Марченко может испытывать приступы неуверенности в себе. Однако это так. Этот аспект истощает нервную систему», — рассказала астролог.

Уран заставил: астролог объяснила, почему Марченко подалась в политику © Оксана Марченко/Facebook

«Чувство неуверенности трансформируется в исключительный перфекционизм. И это ещё одно "оружие". Когда другие расслабились и перестали бороться (с возрастом, с состоянием тела и души), вечно молодая и подтянутая Оксана Михайловна даёт пример энергии и позитива. Через боль и преодоление себя», — отметила Мурзина.

Детали астрологического портрета Оксаны Марченко читайте в статье на сайте Украина.ру