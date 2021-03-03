Святошинский районный суд Киева начал допрос мэра украинской столицы Виталия Кличко по делу о расстреле участников Майдана как свидетеля со стороны обвинения. Об этом 3 марта сообщает «РБК-Украина»

Отвечая на вопросы адвокатов экс-беркутовцев, обвиняемых в расстреле 48 активистов Майдана, Кличко заявил, что лидеры оппозиционных сил не могли тогда в полной мере контролировать протестующих. По его словам, данные о 100%-ном управлении Майданом — это преувеличение.

«Он отметил, что среди митингующих были разные группы людей, в том числе и те, кто предлагал более радикальные действия по отношению к правоохранителям, и те, кто призывал действовать более сдержанно», — говорится в сообщении.

При этом сообщил, что в момент расстрела участников Майдана утром 20 февраля 2014 года он находился на встрече с европейскими послами в немецком посольстве в Киеве. Как это было 20 февраля 2014 года. Снайперы Майдана и самый страшный день Украины © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Очередной Майдан на Украине начался в 2013 году, после того как экс-премьер Николай Азаров отказался сразу подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, отметив необходимость доработки документа.

Однако националистические партии и организации, в том числе запрещенные в России, свезли людей на главную площадь Киева и объявили так называемую Революцию достоинства. Спустя несколько месяцев протестов начались столкновения. Были расстреляны около 100 человек, которых стали называть «небесной сотней».

До сегодняшнего дня расследование дел Майдана так и не завершилось. Чиновники времен Януковича и сам экс-президент были вынуждены покинуть страну из-за политических преследований.