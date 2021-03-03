Симпатии и антипатии жителей Украины по отношению к России практически сравнялись и находятся на уровне 40%, сообщил Киевский международный институт социологии (КМИС) 3 марта

Соответствующий опрос был проведен социологами с 5 по 7 февраля. Как отмечается, общественное мнение по данному вопросу практически не менялось с сентября 2020 года.

«На Украине в феврале 2021 года хорошо относились к России 41% украинцев, плохо примерно столько же — 42%. По сравнению с сентябрем 2020 года ситуация не изменилась», — сообщил КМИС.

"Гибрид" Байдена: чего Запад хочет от России и Украины © AP, Patrick Semansky

В КМИС уточнили, что опрос не охватил жителей ДНР и ЛНР, всего были опрошены 2005 респондентов старше 18 лет.