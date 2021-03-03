Соответствующий опрос был проведен социологами с 5 по 7 февраля. Как отмечается, общественное мнение по данному вопросу практически не менялось с сентября 2020 года.
«На Украине в феврале 2021 года хорошо относились к России 41% украинцев, плохо примерно столько же — 42%. По сравнению с сентябрем 2020 года ситуация не изменилась», — сообщил КМИС.
По его данным, независимость Украины от России поддерживают 88% граждан, объединения Украины с Россией хотят 7% украинцев, готовы к закрытию границ с РФ 39%, при этом 49% опрошенных хотят свободного перемещения между странами без границ и таможен.
В КМИС уточнили, что опрос не охватил жителей ДНР и ЛНР, всего были опрошены 2005 респондентов старше 18 лет.