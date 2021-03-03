Украинские силовики в этот день выпустили 100 мин калибром 82 миллиметра по району населённого пункта Ленинское на юге ДНР.
«В связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы населенных пунктов республики, в целях защиты населения от украинского террора подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника», — сказал представитель Народной милиции ДНР.
В ведомстве потребовали от подразделений Вооруженных сил Украины отказаться от обстрелов территории республики, в противном случае пообещав адекватный ответ киевскому режиму.