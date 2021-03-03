Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики получили разрешение на ведение упреждающего огня на подавление огневых точек противника, сообщает РИА Новости 3 марта со ссылкой на представителя Народной милиции ДНР

Обострение в Донбассе: ДНР обвиняет Киев в теракте © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«В связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы населенных пунктов республики, в целях защиты населения от украинского террора подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника», — сказал представитель Народной милиции ДНР.

В ведомстве потребовали от подразделений Вооруженных сил Украины отказаться от обстрелов территории республики, в противном случае пообещав адекватный ответ киевскому режиму.