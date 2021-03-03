Экс-посол отметил, что США выражают беспокойство из-за замедления в последнее время реформ на Украине, проблем с программой МВФ и значительного влияния олигархов.
При этом, по его словам, то, что президент Владимир Зеленский выступил против сопредседателя ОПЗЖ Виктора Медведчука, «хорошо».
«Президент Байден готов подталкивать Украину к реформам и, возможно, даже порой в жесткой форме с хорошими намерениями — для реализации ключевых шагов, которые будут политически сложными, но необходимыми, если Украина хочет состояться как успешное государство и реализовать весь свой потенциал», — заявил дипломат.
По словам бывшего посла, давление со стороны США с целью принятия реформ в любом случае будет полезным для Украины, даже если не все будут его приветствовать.
Пайфер был послом США на Украине в 1998-2000 годах.