Президент США Джо Байден готов жестко направлять Украину к принятию необходимых реформ. Об этом заявил экс-посол США на Украине Стивен Пайфер на онлайн-конференции американско-украинского Делового совета

Экс-посол отметил, что США выражают беспокойство из-за замедления в последнее время реформ на Украине, проблем с программой МВФ и значительного влияния олигархов. Байден может принять участие в саммите «Крымской платформы» - Джемилев © Facebook/Петро Порошенко

При этом, по его словам, то, что президент Владимир Зеленский выступил против сопредседателя ОПЗЖ Виктора Медведчука, «хорошо».

«Президент Байден готов подталкивать Украину к реформам и, возможно, даже порой в жесткой форме с хорошими намерениями — для реализации ключевых шагов, которые будут политически сложными, но необходимыми, если Украина хочет состояться как успешное государство и реализовать весь свой потенциал», — заявил дипломат.

По словам бывшего посла, давление со стороны США с целью принятия реформ в любом случае будет полезным для Украины, даже если не все будут его приветствовать.

Пайфер был послом США на Украине в 1998-2000 годах.