В Канаде до сих пор существует достаточно развитая сеть украинских организаций, в том числе научных, но украинский язык слышится в них все реже – чаще своеобразный агло-украинский суржик. Об этом в своей статье написал автор Украина.ру Олег Хавич

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«В Канаде до сих пор сохранилась достаточно развитая сеть различных украинских организаций (в том числе научных — к примеру, Канадский центр украинских исследований в Торонто), вот только украинский язык в их стенах слышится всё реже. Даже занятия для детей из украинских семей в школах, имеющих статус украинских, в основном проходят на английском языке, а их преподаватели часто говорят на своеобразном суржике. Возник даже специфический жанр шуток в стиле «half на пів» (половина на половину), где часть текста — на украинском, часть — на английском», — отметил автор.

В качестве примера Хавич привел популярный среди канадских украинцев стишок:

Як я був маленький boy,

То я мав маленький huy,

А тепер I don't care,

Я запхаю anywhere!

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