Согласно переписи населения Канады, проведённой в 2016 году, в этой стране проживает 1 миллион 360 тысяч граждан украинского этнического происхождения, что составляет 3,95% населения Канады.
«В Канаде до сих пор сохранилась достаточно развитая сеть различных украинских организаций (в том числе научных — к примеру, Канадский центр украинских исследований в Торонто), вот только украинский язык в их стенах слышится всё реже. Даже занятия для детей из украинских семей в школах, имеющих статус украинских, в основном проходят на английском языке, а их преподаватели часто говорят на своеобразном суржике. Возник даже специфический жанр шуток в стиле «half на пів» (половина на половину), где часть текста — на украинском, часть — на английском», — отметил автор.
В качестве примера Хавич привел популярный среди канадских украинцев стишок:
Як я був маленький boy,
То я мав маленький huy,
А тепер I don't care,
Я запхаю anywhere!
Больше об особенностях жизни украинцев в Канаде читайте в статье на сайте Украина.ру