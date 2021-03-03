В одном из кафе Николаева вспыхнул языковой скандал из-за обслуживания на украинском языке. Поддержать кофейню призвала в Facebook жительница города Анна Козорез 2 марта

Козорез сообщила, что о скандале узнала из новостей. В Днепре уволили сотрудницу кофейни из-за отказа говорить на украинском языке © vesti.ua

По ее словам, в николаевской кофейне девушку-бариста посетитель довел до слез за то, что она говорила с ним на украинском.

«Кричал, оскорблял, другая посетительница даже не хотела выходить из кафе и оставлять девушку наедине с поехавшим. Когда же приехали владельцы, дядя резко потерялся и не смог объяснить претензии», — написала она.

Козорез добавила, что поискала кафе в сети и выяснила, что это не первый раз, когда к девушке-бариста по этому поводу придираются.

Она назвала адрес кафе — Coffee Bar №13 на пр. Центральном, 108 — и посоветовала поддержать заведение и зайти купить в нем кофе.

Ранее в одном из кафе Днепра уволили сотрудницу после отказа отвечать посетительнице на украинском языке и скандала, вспыхнувшего из-за этого в соцсетях.

В январе 2020 года на Украине вступила в силу норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины. Языковой омбудсмен Тарас Кремень призвал украинцев жаловаться на несоблюдение закона.