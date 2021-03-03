Министр здравоохранения Украины Максим Степанов разговаривал с президентом Владимиром Зеленским после прививки индийской вакциной от коронавируса Covishield (Oxford/AstraZeneca). Об этом 3 марта он рассказал в эфире «Украина 24»

«Президент вчера сделал прививку, я разговаривал с ним вечером. Чувствует себя прекрасно, все нормально, без каких-либо осложнений. Очень важно, чтобы как можно большее количество людей вакцинировалось», — отметил Степанов.

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На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Накануне Житомирская область стала третьим «красным» регионом на Украине. С 1 марта «красный» уровень эпидемической опасности установили в Черновицкой области, а до этого в «красную» зону определили Ивано-Франковскую область.

Текущий карантин продлен до апреля. Страна вышла из жесткого локдауна с 24 января. Массовая вакцинация в Украине началась 24 февраля. Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Очередная партия ожидается в начале марта. Первым привился Степанов. 2 марта также привился Зеленский.