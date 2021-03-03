Украинская певица Оля Полякова похвасталась фанатам, что сменила прическу и теперь она счастливая обладательница челки. Об этом «королева ночи» сообщила 2 марта в сториз Instagram

«У меня теперь есть челка», — прокомментировала обновление артистка.

Позже в общении с журналистами «Русского радио Україна» знаменитость уточнила, что заплатила за стрижку 5 тысяч гривен, что в переводе на рубли — 13 тысяч.

Ранее Оля Полякова устроила соревнование между своими молочными железами.

Днем ранее Полякова поделилась с поклонниками еще более радостным событием: ее старшей дочери Марие исполнилось 16 лет. В качестве подарка звездная мать отвезла свою наследницу на шопинг, пошутив, что уже пора бы подумать о покупке не только нарядов, но и отдельной квартиры.

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Певицу Олю Полякову часто называют «королевой ночи» за одноименную песню, еще в ее репертуаре такие хиты, как «Шлепки» и «Ночная жрица».

Несмотря на легкомысленной образ, 37-летняя исполнительница имеет хорошее образование, она окончила Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского. Имеет диплом оперной певицы.