Украина возобновила экспорт электроэнергии в страны Европейского Союза. Об этом 3 марта сообщил председатель комитета энергетики и ЖКХ Рады Андрей Герус в своем Telegram

В частности, по состоянию на 16:00 (17:00 по мск) 2 марта 2021 года суммарный экспорт в Польшу, Венгрию и Румынию составил 789 МВт.

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В стране возник энергетический кризис. В результате экспорт энергии прекратился. Более того, киевский режим был вынужден возобновить закупки электроэнергии у РФ и Белоруссии.

В конце декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский запретил импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.

С 1 января 2021 года из-за нехватки электроэнергии был отменен запрет на поставки электричества из Белоруссии и России.