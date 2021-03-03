В частности, по состоянию на 16:00 (17:00 по мск) 2 марта 2021 года суммарный экспорт в Польшу, Венгрию и Румынию составил 789 МВт.
В январе-феврале 2021 года на Украине были остановлены в аварийном режиме ряд энергоблоков тепловой генерации на фоне нехватки угля.
В стране возник энергетический кризис. В результате экспорт энергии прекратился. Более того, киевский режим был вынужден возобновить закупки электроэнергии у РФ и Белоруссии.
В конце декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский запретил импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
С 1 января 2021 года из-за нехватки электроэнергии был отменен запрет на поставки электричества из Белоруссии и России.