Президент Белоруссии Александр Лукашенко будет уклоняться от интеграции, Россия будет на ней настаивать. Такое мнение выразил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, политолог Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

По его словам, нужно ориентироваться на действия, а не на риторику. «Тем более что риторику Александр Григорьевич может развернуть на 180 градусов одномоментно».

«Что касается протестов, то они, вероятно, усилятся весной и летом. Вполне возможно, что они будут осторожно подпитываться с Запада. Протест, с одной стороны, никуда не ушел, а с другой — Лукашенко удалось устоять. Получив поддержку, финансовую, политическую, медийную, он будет надеяться на то, что сможет этот протест сломать, реформы сымитировать и остаться вместе с семьей на вершине властной пирамиды. После шестого срока (президентства) претендовать на седьмой. Может быть, тогда он и пойдет на какие-то косметические изменения. Но пока что он пытается затянуть время», — добавил политолог.

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