«Сейчас вроде бы подписали и согласовали соглашение о перевалке нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, через российские порты. Посмотрим, заработает ли этот механизм. В этих прогнозах должно присутствовать, что любые меры поддержи Белоруссии должны осуществляться после того, как будут осуществлены шаги, а не просто задекларированы в виде каких-то обещаний или даже договоров», — сказал Безпалько.
По его словам, нужно ориентироваться на действия, а не на риторику. «Тем более что риторику Александр Григорьевич может развернуть на 180 градусов одномоментно».
«Что касается протестов, то они, вероятно, усилятся весной и летом. Вполне возможно, что они будут осторожно подпитываться с Запада. Протест, с одной стороны, никуда не ушел, а с другой — Лукашенко удалось устоять. Получив поддержку, финансовую, политическую, медийную, он будет надеяться на то, что сможет этот протест сломать, реформы сымитировать и остаться вместе с семьей на вершине властной пирамиды. После шестого срока (президентства) претендовать на седьмой. Может быть, тогда он и пойдет на какие-то косметические изменения. Но пока что он пытается затянуть время», — добавил политолог.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.