Сотрудники закрытых оппозиционных украинских телеканалов «112 Украина», Zik и NewsOne вышли на акцию протеста, которая проходит возле Мариинского дворца, неподалеку от здания парламента. Об этом 3 марта сообщает Klymenko Time в Telegram

«Работники каналов ожидают появления президента Европейского совета Шарля Мишеля», — говорится в сообщении.

Также возле здания парламента митингуют сторонники движения SaveФОП. Изначально две акции проходили отдельно, но saveФОП пришли к работникам каналов. Телеведущим «Первого независимого» в киевском офисе Евросоюза не дали отправить письмо главе ЕС © Facebook, Mission of Ukraine to the EU

Накануне ведущих телеканала «Первый независимый», который проработал один день, Диану Панченко, Ростислава Сухачёва и Юлию Колтак, не пустили на порог представительства Европейского союза в Киеве.

Журналисты хотели передать письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, который находится с официальным визитом на Украине. Охрана перекрыла доступ к почтовому ящику представительства без объяснения причины.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале ввел в действие решение СНБО Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Украины Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформы — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев. Телеканал «Первый независимый» начал вещать 26 февраля. Эфир наполняли экс-работники заблокированных ZIK, NewsOne и «112 Украина». Уже через час вещание этого канала прекратили.

По данным СМИ, телеканал «Первый независимый» Медведчук выкупил у экс-свободовца Игоря Кривецкого.