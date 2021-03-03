«Мы не замечаем значительного влияния санкций. Они несправедливы, США должны это исправить. Мы неоднократно говорили, что язык санкций не повлияет на Турцию. Мы продолжаем переговоры с РФ по совместному производству С-400», — цитирует Демира агентство.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400 вызвали кризис в отношениях Турции с США с июля 2019 года.
Вашингтон потребовал отказаться от сделки и приобрести взамен американские устаревшие системы ПВО Patriot, пригрозив отменить продажу Турции истребителей F-35 и ввести санкции.
Однако Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.