Вопреки санкциям США Турция не прекратила переговоры с Россией о приобретении второго полка системы ПВО С-400 и дальнейшего совместного производства, заявил глава секретариата оборонной промышленности республики Исмаил Демир. Его слова приводит РИА Новости

«Мы не замечаем значительного влияния санкций. Они несправедливы, США должны это исправить. Мы неоднократно говорили, что язык санкций не повлияет на Турцию. Мы продолжаем переговоры с РФ по совместному производству С-400», — цитирует Демира агентство.

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Вашингтон потребовал отказаться от сделки и приобрести взамен американские устаревшие системы ПВО Patriot, пригрозив отменить продажу Турции истребителей F-35 и ввести санкции.

Однако Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.