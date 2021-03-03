Супруга нардепа Виктора Медведчка Оксана Марченко, недавно решившая войти в украинскую политику, обладает астрологическими качествами человека, который стремится к богатству. Об этом в своей статье на сайте Украина.ру рассказала астролог Елена Мурзина

Уран заставил: астролог объяснила, почему Марченко подалась в политику © Оксана Марченко/Facebook Оксану Марченко исключительной женственностью и красотой. Но еще Телец дает исключительное упрямство — она упорно и не спеша будет добиваться своего.

«Солнце и Венера квадрат на Юпитер. "Типичный" аспект богатого человека, который стремится к благосостоянию или к славе и делает это одной из целей своей жизни. Это не "баловень судьбы", как было бы в случае трина, аспекта лёгкой жизни. При трине Солнца и Юпитера человек может выиграть в лотерею. Но часто даже не может купить лотерейный билет. Зачем? И так все хорошо», — отметила астролог.

Она отметила, что Солнце в квадрате к Юпитеру можно увидеть в гороскопе олигарха Романа Абрамовича и бывшего президента Украины Петра Порошенко — людей, которые известны своим упорством и богатством, но при этом происходят из довольно простых семей.

Подробнее о политическом будущем Оксаны Марченко, с точки зрения астролога, читайте в статье на сайте Украина.ру