«Тихановская — это политик, который не обладает ни опытом, ни ресурсами и который даже не находится на территории Белоруссии. Политик, который себя скомпрометировал сотрудничеством с теми политиками и странами, которые настроены антироссийски. Поэтому всерьез на Тихановскую рассчитывать не стоит. Тихановская — это больше спикер, чем политик или альтернатива Лукашенко», — сказал Безпалько.
По его словам, альтернативу Александру Лукашенко следовало бы искать среди других, более опытных, политиков, обладающих самостоятельностью. Таких пока что нет.
«Большую часть политической поляны Лукашенко вытоптал, стерилизовал, чтобы лишить возможность Запад и Россию делать ставку на конкурентов», — добавил политолог.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.