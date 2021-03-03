Функция лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской - демонстрировать, что она является альтернативным лидером, который вынужден постоянно напоминать о себе. Об этом сообщил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Тихановская открестилась от попытки захвата Гомеля © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

По его словам, альтернативу Александру Лукашенко следовало бы искать среди других, более опытных, политиков, обладающих самостоятельностью. Таких пока что нет.

«Большую часть политической поляны Лукашенко вытоптал, стерилизовал, чтобы лишить возможность Запад и Россию делать ставку на конкурентов», — добавил политолог.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.