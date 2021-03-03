Белорусов против России настраивало то, что российское руководство поддержало президента Белоруссии Александра Лукашенко после массовых протестов, последовавших за выборами в августе прошлого года. Об этом сообщил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, политолог Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту. Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.