«Это действительно повлияло на рост антироссийских настроений, потому что большая часть населения негативно относится к Лукашенко, но при этом сохраняет симпатии к России. И при этом спокойно отнеслась бы и к Союзному государству, и к слиянию, и к конфедеративному, к любому виду единого государства», — сказал Безпалько.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту. Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.
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