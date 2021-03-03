На снимке артистка предстала в кружевном белье, закинув одну руку за голову, тем самым оголив подмышку с обильной растительностью. Таким образом знаменитость решила поздравить женскую половину своих фолловеров с предстоящим 8 Марта.
«Девочки, с наступающим!» — коротко написала Седокова.
Поклонники оказались в шоке от такого вида звезды. Одни предположили, что певица воспользовалась фотошопом, чтобы их разыграть, другие не на шутку возмутились.
«Вообще-то женщине надо следить за собой и избавляться от ненужных волос», «Какая волосатость! Мне неприятно на это смотреть!», — написали пользователи.
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Бывшая участница украинского коллектива «ВИА Гра» Анна Седокова уже много лет входит в сотню самых сексуальных женщин по версии журнала Мaxim. Места, ежегодно занимаемые ею в топе, варьируются в первых двух десятках.