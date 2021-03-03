Украинская певица Анна Седокова, которая часто волнует публику откровенными фото и видео, показала подписчикам новый нескромный кадр в сториз Instagram 2 марта

Одним любовь, другим хейт: Седокова обиделась на Галкина и покинула его шоу © Анна Седокова/Инстаграм

«Девочки, с наступающим!» — коротко написала Седокова.

Поклонники оказались в шоке от такого вида звезды. Одни предположили, что певица воспользовалась фотошопом, чтобы их разыграть, другие не на шутку возмутились.

«Вообще-то женщине надо следить за собой и избавляться от ненужных волос», «Какая волосатость! Мне неприятно на это смотреть!», — написали пользователи.

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Бывшая участница украинского коллектива «ВИА Гра» Анна Седокова уже много лет входит в сотню самых сексуальных женщин по версии журнала Мaxim. Места, ежегодно занимаемые ею в топе, варьируются в первых двух десятках.