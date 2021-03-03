Телеведущая и новоиспеченный член партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Оксана Марченко могла бы стать уникальным явлением в политическом поле Украины, считает астролог Елена Мурзина. Об этом она написала в своей статье для издания Украина.ру

Кто будет следующим президентом Украины: Марченко или Стерненко? © Facebook, Сергій Стерненко/Оксана Марченко

«У Оксаны Марченко таких оппозиций две, они входят в две лёгкие, творческие конфигурации. И связаны друг с другом. То есть она может не только понять точку зрения оппонента, но и принять его логику и сделать своей. Это очень "договороспособный" человек», — отметила астролог.

Только одно это, считает Мурзина, делает Марченко уникальным явлением в политическом поле Украины, где «никто не слушает никого, а многие в принципе не против публичных казней».

Подробнее о политическом будущем Оксаны Марченко, с точки зрения астролога, читайте в статье на сайте Украина.ру