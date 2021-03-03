По словам эксперта, чтобы понять, может ли человек принимать или хотя бы понимать другую точку зрения, надо посмотреть на наличие оппозиций планет в его гороскопе (аспект 180 градусов).
«У Оксаны Марченко таких оппозиций две, они входят в две лёгкие, творческие конфигурации. И связаны друг с другом. То есть она может не только понять точку зрения оппонента, но и принять его логику и сделать своей. Это очень "договороспособный" человек», — отметила астролог.
Только одно это, считает Мурзина, делает Марченко уникальным явлением в политическом поле Украины, где «никто не слушает никого, а многие в принципе не против публичных казней».
Подробнее о политическом будущем Оксаны Марченко, с точки зрения астролога, читайте в статье на сайте Украина.ру