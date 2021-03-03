Ранее в Верховной Раде запустили тестирование сенсорной кнопки для борьбы с кнопкодавством — голосованием вместо отсутствующих народных избранников. С новой пленарной недели ее планируется использовать во время голосования.
Отличие от старой системы в том, что теперь для голосования депутатам необходимо будет использовать обе руки. Как только начинается голосование, депутат должен приложить пальцы к сенсорам по обе стороны монитора. При этом до завершения голосования отпускать сенсорные кнопки нельзя.
Парламентарии решили провести испытания нововведения. Шуфрич попросил Железняка попробовать обмануть устройство, чтобы проверить его работу.
Железняк подкладывал под сенсор свое удостоверение народного депутата, футляр с наушниками и смартфон. Однако система реагировала только на прикосновение руки.
В декабре 2020 года Рада рассмотрела законопроект о лишении депутатов полномочий за кнопкодавство. По словам спикера Рады Дмитрия Разумкова, Конституционный суд посчитал такую меру неконституционной.