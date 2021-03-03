Депутаты Верховной Рады Ярослав Железняк из партии «Голос» и Нестор Шуфрич из «Оппозиционной платформы - За жизнь» показали, как можно попытаться обойти сенсорную кнопку, однако у них ничего не вышло. Соответствующий ролик опубликовал корреспондент «Букв» Ян Доброносов 3 марта

Ранее в Верховной Раде запустили тестирование сенсорной кнопки для борьбы с кнопкодавством — голосованием вместо отсутствующих народных избранников. С новой пленарной недели ее планируется использовать во время голосования. Сенсорная кнопка в Раде: чем занять руки депутатов во время голосования © Facebook, Слуга Народу | Facebook, Слуга Народу | Перейти в фотобанк

Отличие от старой системы в том, что теперь для голосования депутатам необходимо будет использовать обе руки. Как только начинается голосование, депутат должен приложить пальцы к сенсорам по обе стороны монитора. При этом до завершения голосования отпускать сенсорные кнопки нельзя.

Парламентарии решили провести испытания нововведения. Шуфрич попросил Железняка попробовать обмануть устройство, чтобы проверить его работу.

Железняк подкладывал под сенсор свое удостоверение народного депутата, футляр с наушниками и смартфон. Однако система реагировала только на прикосновение руки.

В декабре 2020 года Рада рассмотрела законопроект о лишении депутатов полномочий за кнопкодавство. По словам спикера Рады Дмитрия Разумкова, Конституционный суд посчитал такую меру неконституционной.