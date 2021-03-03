Депутат фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Ирина Верещук 3 марта прокомментировала изданию «Страна.ua» слухи о своём возможном назначении на должность министра обороны Украины

Ирина Верещук: кто она © Ірина Верещук

В начале февраля Telegram-канал Shadow Anonymous обнародовал инсайдерскую информацию о том, что кандидатуру Верещук рассматривают на пост министра обороны Украины. По сообщению администрации канала, вариант с Верещук президенту Владимиру Зеленскому предложил спикер Рады Дмитрий Разумков.

Также украинские СМИ отметили, что заменить действующего министра Андрея Тарана могут из-за его конфликта с главнокомандующим Военных сил Украины Русланом Хомчаком. Речь идет о расследовании растраченных на тендерах средств в медсилах ВСУ.

Также депутат Верховной Рады Александр Дубинский подтвердил слухи о том, что Офис президента Владимира Зеленского намерен предложить кресло министра обороны Верещук. Он напомнил, что в декабре парламентский Комитет по нацбезопасности уже выражал Тарану недоверие, но тогда скандал замяли в Офисе Зеленского.