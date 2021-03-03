В администрации президента США Джо Байдена продолжают отслеживать, к кому следует применить санкции за участие в проекте «Северный поток – 2». Об этом сообщил представитель Госдепа США Нед Прайс, передает Интерфакс-Украина 3 марта

Парламентарии стран Балтии призвали США остановить «Северный поток — 2» © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Следующий доклад, как я понимаю, будет в мае. И если у нас будет информация о возможных санкциях, то мы сообщим об этом», — заявил Прайс.

В одном из последних отчетов Госдепа сообщалось, что из-за угрозы санкций «Северный поток – 2» покинули или находятся на стадии выхода уже 18 европейских компаний.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах ФРГ.

С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.