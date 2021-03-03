Нескоромный разыскивается по подозрению в совершении преступления по части 1 статьи 348 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
В частности, суд разрешил задержание Нескоромного с целью доставки в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Дата судебного решения не уточняется. В случае доказательства его вины Нескоромному грозит от 9 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.
Ранее сообщалось, что Наумов выразил готовность рассказать об иностранных агентах и коррупции во власти.
Бывшего заместителя Баканова объявили в международный розыск и проверяют его якобы в связи с ФСБ. При этом СБУ отказалась комментировать заявления Нескоромного об «иностранных агентах» в спецслужбе, несмотря на то что объявила Нескоромному о подозрении в подготовке убийства.