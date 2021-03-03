Печерский суд Киева разрешил Службе безопасности Украины задержать бывшего заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного, который подозревается в организации покушения на убийство начальника Службы внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Об этом 3 марта свидетельствует база розыска на сайте Министерства внутренних дел Украины

Нескоромный разыскивается по подозрению в совершении преступления по части 1 статьи 348 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Глава СБУ Баканов отрекся от Стерненко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее сообщалось, что Наумов выразил готовность рассказать об иностранных агентах и коррупции во власти.

Бывшего заместителя Баканова объявили в международный розыск и проверяют его якобы в связи с ФСБ. При этом СБУ отказалась комментировать заявления Нескоромного об «иностранных агентах» в спецслужбе, несмотря на то что объявила Нескоромному о подозрении в подготовке убийства.