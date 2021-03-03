Актриса, телеведущая и модель Анастасия Макеева рассказала случай, который произошел с ней 20 лет назад на конкурсе красоты, когда в жюри сидел уроженец Украины народный артист СССР Иосиф Кобзон. Соответствующий пост она выложила в Instagram 2 марта

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«Председателем жюри был Иосиф Кобзон. Прошло более 20 лет, а кажется, что было это вчера. Тогда я выиграла машину. Но мне на сцене, как это бывает, вручили ключи от гримерки, и машины я, конечно, не увидела», — рассказала артистка.

«Интересно, а Кобзон знал про такой конфуз?», «Ключи от гримерки тоже хорошо. Напророчили», — написали пользователи.

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Позже артистка действительно стала много времени проводить в гримерках, так как модель переквалифицировалась в актрису и телеведущую. Также Макеева занимается дубляжом и поет.