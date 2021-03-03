Модель поделилась снимком с того самого конкурса 2000 года, где она выиграла и получила статус «Мисс Академия Россия», правда, приз девушке тогда вручили липовый.
«Председателем жюри был Иосиф Кобзон. Прошло более 20 лет, а кажется, что было это вчера. Тогда я выиграла машину. Но мне на сцене, как это бывает, вручили ключи от гримерки, и машины я, конечно, не увидела», — рассказала артистка.
«Интересно, а Кобзон знал про такой конфуз?», «Ключи от гримерки тоже хорошо. Напророчили», — написали пользователи.
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Позже артистка действительно стала много времени проводить в гримерках, так как модель переквалифицировалась в актрису и телеведущую. Также Макеева занимается дубляжом и поет.