Третье марта (03.03.2021) можно назвать женским днем. Об этом 2 марта сообщила таролог и прогнозист Ольга Соломка, передает оbozrevatel.com

Таролог предсказала Украине бурную весну © commons.wikimedia

Она подчеркнула, что женская ипостась есть и в каждом мужчине — это и умение выслушать, поддержать, понять, быть нежным и внимательным.

«Просто женского у мужчины должно быть меньше, а у женщины — больше», — отметила Соломка.

Сегодня таролог посоветовала вспомнить о своей женской природе и порадовать эту внутреннюю и внешнюю женщину разными способами — встретиться с подругами и вволю поговорить, устроить шопинг, вечеринку, массаж или СПА-процедуры, фотосессию (можно даже в стиле ню).

«Словом, все такие любимые женские способы получения удовольствия. А для мужчин это день проявления любви, а еще они могут порадовать свою внутреннюю женщину, позволив себе какие-то приятные процедуры. А могут усилить свое мужество, сделав любую приятность своим женщинам и не требуя ничего взамен и немедленно», — отметила эксперт.