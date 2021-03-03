«Если бы я назначала женский день, то он был бы именно 3 марта, то есть 03.03, когда вступает в свои права третий женский аркан Императрицы. В целом женщина — это достаточно объемная фигура и включает в себя совершенно разные и порой противоположные качества. Здесь она нежная и покорная, а вот уже встает дыбом и идет вопреки традициям и даже здравому смыслу. Потому что имеет право быть неудобной и дикой, это тоже ее природа», — сказала таролог.
Она подчеркнула, что женская ипостась есть и в каждом мужчине — это и умение выслушать, поддержать, понять, быть нежным и внимательным.
«Просто женского у мужчины должно быть меньше, а у женщины — больше», — отметила Соломка.
Сегодня таролог посоветовала вспомнить о своей женской природе и порадовать эту внутреннюю и внешнюю женщину разными способами — встретиться с подругами и вволю поговорить, устроить шопинг, вечеринку, массаж или СПА-процедуры, фотосессию (можно даже в стиле ню).
«Словом, все такие любимые женские способы получения удовольствия. А для мужчин это день проявления любви, а еще они могут порадовать свою внутреннюю женщину, позволив себе какие-то приятные процедуры. А могут усилить свое мужество, сделав любую приятность своим женщинам и не требуя ничего взамен и немедленно», — отметила эксперт.