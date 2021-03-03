Администрация украинского железнодорожного транспорта «Укрзализныця» с 7 марта приостанавливает высадку и посадку пассажиров в Черновицкой и Житомирской областях. Об этом 3 марта сообщается на сайте ведомства

Отмечается, что согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по «красным» карантинным зонам, «Укрзализныця» с 7 до 12 марта (с возможностью продления до конца действия усиленного карантина) приостановит продажу билетов в Черновицкой и Житомирской областей. «Укрзализныця» закрыла продажу билетов в Ивано-Франковск © Facebook, Євген Кравцов

«Также будет ограничено высадка и посадка пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 7 марта включительно», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что до 6 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно добраться до места назначения по железной дороге. Также ограничения не будут касаться пассажиров, чьи рейсы начнутся в 00:00 7 марта и завершатся уже во время действия ограничений.

В то же время пассажирам с билетами в Черновцы, Житомир и областные города доступны для высадки и посадки другие станции по маршруту следования поезда, если эти станции находятся за пределами «красной» зоны.

На Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. Накануне Житомирская область стала третьим «красным» регионом на Украине. С 1 марта «красный» уровень эпидемической опасности установили в Черновицкой области, а до этого в «красную» зону определили Ивано-Франковскую область.

Текущий карантин продлен до апреля. Страна вышла из жесткого локдауна 24 января. Массовая вакцинация в Украине началась 24 февраля.

Пока на Украину поступили 500 тысяч доз вакцины Covishield. Очередная партия ожидается в начале марта. Первым привился министр здравоохранения Максим Степанов. Накануне также привился президент Украины Владимир Зеленский.